486團購網負責人「486先生」陳延昶，去年大方拿出604萬元，分紅給26名員工，平均每人分紅23萬元，被外界稱是「幸福企業」；該公司明年10年慶， 「484先生」今天在臉書宣布，除了明年整體調薪12%，也會拿出至少1千萬元盈餘給員工分紅，消息傳出網友大讚留言：「以後誇獎人要說：你這個人很486」。

「486先生」陳延昶被網友稱讚是有情有義的好老闆。(圖／486提供)

486先生昨天在公司的經營會議表示，公司員工擴增到52人，獲利增加、戰鬥力更強，迫不及得迎接2020年新挑戰，還在會中宣布員工最愛聽的3項利多政策。

除了整體調薪12%、最少1千萬盈餘分紅給員工， 另一點就是「公司將會照顧每位員工，哪怕受傷生病失去工作能力，公司也會永久照顧，媽的我就不信我們公司52個人，養不起一個受傷生病的同事。」

俏息傳出立即羡煞萬名網友，紛紛留言表示「全台最幸福的52個人」、「感動啊」、「以後誇獎人要說：你這個人很486」、「真是有情有義的好老闆」、「大哥太狂了」。

(中時電子報)