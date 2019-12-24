市議員陳致中批韓多項政見跳票，跑行程不認真。（袁庭堯攝）

市議員李喬如批韓失信，挺韓遊行當天放支持者鴿子。（袁庭堯攝）

市議員林智鴻指韓政見不實，企圖欺騙市民及選民。（袁庭堯攝）

市議員黃文益送韓「茫」字，嘲諷「愛喝酒的草包會導致亡國」。（袁庭堯攝）

市議員李雅惠表示，韓竟酸罷韓遊行50萬人是靠遮羞布虛報出來的，根本是藐視高雄人的民意。（袁庭堯攝）

市議員郭建盟批韓在議會不進入狀況，難以擔當國家元首的重責大任。（袁庭堯攝）

明天就是高雄市長韓國瑜就職一週年之日，民進黨高雄市議會黨團搶在24日開記者會，送韓「混、跑、推、騙、茫、罷」六個年度關鍵字，批他施政不力、政見不明。對於韓就職週年記者會不出席、元旦升旗跑去台南，林志鴻酸高市府團隊是在演戲自嗨自爽，更呼籲韓乾脆直接請辭。

民進黨市議員陳致中表示，韓曾在政見發表會上送蔡英文「苦、茫、悶、翻、亂」等字，韓應該送給自己。因為韓曾承諾要給青年人車票、飯票、鈔票，通通沒兌現。據統計，韓的公開行程一天平均不到一個，是有史以來最混的民選市長。就連身為總統候選人，行程竟是打靶、孵雞蛋，「混」這個字已經成為韓的代名詞。

陳致中再酸，韓在市政總質詢時成為知名的「韓總機」，任何問題都推給局處代打。登革熱疫情爆發、摩天輪無法發包、由中央主導的台商回流資金1245億元、中央補助高市近百億元總預算，韓都能說是中央卡韓，「推」這個字送給韓很合適。

「言而無信、何以為政」民進黨市議員李喬如說，韓原本宣示、21日挺韓遊行要全程走到底，結果當天自己卻臨時宣布不陪走，是人格上的嚴重瑕疵，加上落跑選總統，黨團送韓一個「跑」字。

民進黨市議員林智鴻表示，韓曾在臉書上說當選後從沒打過麻將，結果被網友在峇里島偷拍到。「太平島挖石油」明明曾經是韓公開的政見，後來卻又說「沒有白紙黑字」。「高雄發大財」是韓自豪的口號，但農漁MOU簽了93億元，執行率卻只有6％。路平政見經檢視，韓鋪路的面積整整少了去年50萬平方公尺。總結韓的施政，就是一個「騙」字。

民進黨市議員黃文益說，曾在議會送韓酒測器，暗諷韓貪杯，「茫」字解構來看，就是「愛喝酒的草包會導致亡國」。黃文益批韓對於市政、國政常常一臉茫然，「茫」這個字也送給韓。

民進黨市議員李雅惠表示，韓竟酸罷韓遊行50萬人是靠遮羞布虛報出來的，根本是藐視高雄人的民意。陳致中也說，布條明明只佔數公里長遊行隊伍的一小段，還說中央社的照片作假，因此送韓一個「罷」字象徵高雄人罷免市長的決心。

民進黨市議員郭建盟則說，他願意用寬容的視角看待韓一年來的施政成果，但韓在第一會期到第二會期的市政質詢都不進入狀況，接著又背棄市民落跑選總統，難以擔當國家元首的重責大任。

(中時 )