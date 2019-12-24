網紅「波特王」與總統蔡英文合拍影片，過程中稱蔡英文「總統」，引發大陸合作方不滿，憤而解除合作關係，對此有酸民認為波特王根本「在商言商」，對此他則反嗆：「我看是在污辱大家智商吧」，霸氣回應讓網友直呼太狂了。

波特王表示事發後，由於酸民留言訊息多到夠拍一支新影片，因此決定近期再發影片打臉，更嗆聲享用台灣福利卻還舔共的人，不要跟他談什麼在商言商，因為只是想叫他一起賣掉人格，跪在地上舔而已，如果一起賣掉台灣叫在商言商，讓他怒斥根本是在「污辱大家智商吧」，更撂下狠話：「我們當初簽的合約都秀出來了，還在商言商，照合約走，違約的可是中國廠商呢」。

波特王臉書全文。（圖／波特王臉書）

對此多數網友也力挺波特王到底，留言：「人帥就算了，膝蓋還如此強健，謝謝你台灣的驕傲」、「 你真的很棒，雖然錢很重要 但是為什麼一定要跪著沒尊嚴」、「謝謝你們為台灣下一代堅守民主自由。台灣人膝蓋真的是很硬的啦」。

(中時電子報)