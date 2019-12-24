交通部民航局今（24）日表示，兩岸航空主管部門人員已確認明年春節加班機規畫，雙方同意春節加班機期間為2020年1月11日至2月8日。

民航局說，考量民眾與航空公司需求，循例春節加班機總量不予限制，僅在大陸部分繁忙機場設有上限，即各方上海浦東147班、廣州9班、深圳23班及杭州17班。

至於在北京部分，民航局說，因無航空公司提出需求，因此不予安排，至於其餘機場則無班次上限。於前述春節加班機期間，雙方航空公司均可於班次上限內依市場需求提出春節加班機申請。

民航局表示，雙方規劃於12月31日前，陸續核准航空公司之春節加班機申請，以便利旅客訂位安排行程，飛航班次與起降時間亦比照以往，按各方時間帶管理相關規定申請。松山機場及上海虹橋機場春節期間不開放飛航兩岸加班機，原營運往返松山機場兩岸航線之航空公司，可安排包機在桃園機場起降。

(工商 )