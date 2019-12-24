余祥銓23日錄中天《小明星大跟班》，二姊余苑綺出生才2個月的小兒子因心臟問題同日動8小時長刀，未來將住一個月的加護病房，余祥銓心疼外甥表示：「弟弟刀開得很好，醫生說很成功，現在開總比半年後有知覺才開刀好一點。」談到二姊病情，他透露，「2姊做完4次療程狀況好很多，她很辛苦，但有2個小孩，所以會堅持下去。」

余祥銓提及余苑綺近況，「她現在出院中，回八里夫家，夫家很照顧她，二姊蠻疼這個兒子的，因為生下來就有心臟疾病的關係，雖然也很疼女兒小樂樂，但看的出來更疼弟弟。」李亞萍則在電訪透露，雖然余苑綺肺的癌指數有下降，但肝跟淋巴還要再治療，近期會再動刀，雖然身體不適，但李亞萍透露女兒為了孫子動刀，全程等在手術室外，令她相當心疼，「她再累再辛苦，為了2個孩子一定會堅持下去。」

余祥銓近日健檢。（經紀人閃亮亮提供）

余祥銓還透露，自己近期花了4萬5健檢，「還做大腸鏡，餓到兩眼無神，只有胃食道逆流，其他都健康。」他因每早習慣喝黑咖啡，所以有胃食道逆流的症狀，他自誇視力超好，兩眼分別是1.5、1.2。至於腳傷的部分，他回應，「韌帶沒問題，半月軟骨有點破損、出水，醫生說不要激烈跳動。」說到這裡，他忍不住面帶無奈，「我之前身材練得還不錯，結果因為腳傷，這段時間胖了9公斤。」

(中時 )