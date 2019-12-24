烏來台車今年第60萬名幸運遊客，獲贈台車一年免費搭乘券。 (新竹林區管理處提供)

4年前遭受蘇迪勒颱風重創的烏來，近年來觀光人潮回升，根據林務局的資料統計，當地著名景點「烏來台車」的搭乘人次今年已突破60萬，創下近10年來的新高，新竹林區管理處日前也致贈第60萬名遊客一年不限次數的免費搭乘券，以及台車相關文創品作為紀念。

新竹林區管理處表示，4年前烏來地區受到蘇迪勒颱風影響，造成南勢溪水暴漲，土石崩落，烏來台車沿線的路基遭到掏空，受損情況嚴重，因此停駛了2年。

2017年8月烏來台車全面復駛，並以全新面貌與遊客見面，新竹林區管理處指出，將台車加上不少烏來元素，繪上山豬、樹蛙、泰雅族等圖案，讓遊客有耳目一新的感覺。

新竹林區管理處表示，去年烏來台車的觀光遊客量已達59萬人次，今年則是在11月底就達成60萬人次大關，超越過去10年的38萬人次平均運量，寫下歷史新高，為歡慶紀錄，特別致贈第60萬名幸運遊客享有一年不限次數的免費搭乘券以及及台車精美文創品。

新竹林管處說明，烏來台車建於日治時期，當時的三井合名會社在烏來發現大片檜木林，為運送伐木機具及木材，於1930年代開始鋪設輕便軌道。40年代因公路開通至烏來，開始有國內外遊客前來觀光，當時烏來街區至瀑布僅有台車軌道連通，因此推送木材的台車，開始兼具載客功能。

60年代美、日遊客大增，台車工人一天推個3、40趟不足為奇，經清流園至瀑布遊覽，烏來觀光榮景從此展開。為因應觀光需求，林務局於1964年將全長約1.5km的單軌路段擴建為雙軌增加運量、減少往來會車時遊客需下車等候的不便，至此「烏來觀光台車」正式誕生，成為烏來重要的林業文化資產及觀光資源，更是全台唯一僅存的台車，見證公路時代前的台灣運輸史。

(中時 )