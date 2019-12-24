韓國瑜全國競選總部主委朱立倫（左3）出席國民黨青壯世代立委選舉形象影片發表會，與國民黨立委參選人蔣萬安（右起）、李彥秀、江啟臣、柯志恩及林為洲一同觀賞影片。（鄭任南攝）

朱立倫（左三）和五位國民黨青壯世代立委振臂高呼「青壯世代，缺一不可」。（陳俊雄攝）

2020選戰民進黨操作「芒果乾」等選舉招式，讓國民黨備感壓力，不少選區也呈現出五五波的激烈選戰，尋求連任的江啟臣、李彥秀、柯志恩、林為洲、蔣萬安五位國民黨籍現任青壯世代立委，上午聯合發表選舉形象影片，展現青壯世代相互扶持的團結。

這五位立委無論在一例一休、前瞻計畫、拔管事件中，都站在第一線為人民捍衛權益，展現出國民黨世代傳承的積極與活力，讓民眾看到國民黨未來十年可能茁壯的火苗。

面對民進黨的抹黑、抹紅，國民黨青壯委員拍攝選舉形象影片，告訴民眾國民黨改革力量永遠都在，與人民脈動沒有分離，也期待更為健康負責的政黨政治。投給國民黨，就是投給改革與傳承。

五位立委一致表示，過去四年在立院共同奮鬥，現在除了希望能讓國民黨更不一樣的風貌，堅持價值與理念。也希望能夠成為國民黨和民眾之間的窗口，缺一不可，希望所有立委都能順利連任繼續並肩作戰，繼續監督政府。

今日發表會也請來韓國瑜競選總部主委朱立倫擔任貴賓，他表示，國民黨只有團結在一起才能勝選，總統贏、國會更要贏！他也呼籲民眾支持國民黨青壯立委當選，共同找回價值。

(中時 )