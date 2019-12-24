上週末高雄市同步展開挺韓和罷韓遊行對決，雙方都各自宣稱聚集數十萬支持群眾，鹿死誰手仍在未定之天。一名告情人士向本刊爆料，看似高舉「光復高雄?大旗的罷韓行動，表面上是為藍綠總統奮戰，實則為巧奪未來的高雄市長大局，延伸「菊系」盤鋸南台灣版圖，一場赤裸的政治鬥爭才正在開始。

「他們（WeCare）還一度在公民割草內部安插自己人，想藉此掌控整個社團的主導權。」阿文說，WeCare派了菊系人馬張書維進到公民割草，張多年前是小英青年軍成員，曾發生與拍攝微電影廠商付款不清的糾紛，進入公民割草組織後，一度成為社團的發言人，卻不斷向成員鼓吹與WeCare合併，還未經割草幹部同意，逕行對 WeCare提案，後來更推動寡頭決策、不讓志工參加決策會議，因此後來公民割草發動由全體志工投票決定幹部，確定把張書維排除在外，而張離開後，也回到WeCare擔任志工隊隊長。

一位親綠人士向陳菊喊話，呼籲「菊姐」不要放任子弟打壓公民割草行動的成員。

一位親綠營人士分析，陳菊身為新潮流系大老，擔任高雄市長期間發展出自己的勢力，不少子弟兵並非循正統的新潮流「入流」程序，政治血統上被歸類為「菊系」，近來更有脫離新潮流、自成派系的野心；而公民割草手中握有的近三十萬份聯署書，成員遍佈台南、高雄和屏東，就像電影中的《魔戒》一樣，對政治人物充滿致命的吸引力，菊系若能掌握名單，並將這批人納入旗下，未來將可揮軍輕取地方議員和立委，也因此未跟隨陳菊前進中央的尹立等人，才會一直強勢要求公民割草交出連署名冊，打算長期盤據南台灣的地方版圖。

本刊透過Line詢問尹立及張書維對此事的回應，但至截稿為止，兩人都已謮未回。

(中時電子報)