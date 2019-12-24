女生數學能力較差不是天生的！數理、工程相關領域向來是男性的天下，女性相對鳳毛麟角，學校老師和學生家長也認為，女性天生在數理學習能力不及男性，導致數理人才陽盛陰衰。不過，英國科學家卻發現，涉獵數學的女性較少，不是因為女性數學不行，而是語言技能比男性要出色所造成的。

BBC中文網報導，每三年一次，有60多個國家數十萬名15歲青少年參加由聯合國舉辦的國際學生能力評估測試（PISA）。這些學生接受數學、閲讀和科學的測試，並回答有關他們未來職業意向的問題。。

巴黎經濟學院學者托馬斯•布雷達(Thomas Breda)和巴黎多芬大學的克洛蒂爾德•納普(Clotilde Napp)從測試數據中發現，「15歲學生在數學成績上男女生差別很小，由於差別太小，不足以解釋為何在後來理工科職業領域方面性別差異會那麼大。」但當他們查看語文閲讀成績數據，則發現情況逆轉，女生成績比男生要好得多。結果是，如果一個男孩和一個女孩的數學成績相近，這位女孩通常在語文閲讀分數上比這位男孩要高一些。

在閲讀和數學方面的分數發現，這個「差異分數」能凖確預測某位學生打算繼續學習數學的可能性有多大。如果學生在閲讀方面的優勢越大，他們就越不可能在數學方面規畫自己的職業生涯，即使他們的數學成績也很高。

值得注意的是，男孩和女孩都是如此。布雷達說，「沒有什麼是性別特定的。這就是讓結果顯得有趣的原因。你可以用男孩和女孩在數學和閲讀方面的成績差異，來解釋後來他們職業選擇上的差異。

倫敦財政研究所副主任、教育和技能部門主管莎拉•卡坦(Sarah Cattan)說，這很有道理。男生和女生選擇自己的研究領域時，最重要的不是他們在數學或閲讀方面有多好，而是他們自己的數學成績與閲讀成績相比是較好還是較差。所以這是一個關於比較優勢而不是絶對優勢的故事。」

(中時電子報)