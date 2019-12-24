人民幣匯市24日表現持穩。人民幣兌美元中間價24日報7.0119元，較上日報價7.0117元小幅貶值2個基點。截至上午11點，人民幣兌美元在岸價報7.0117元，較上日收盤價上漲10個基點，漲幅0.1％。離岸價報7.0089元，跌8個基點，跌幅0.1％。

(工商 )

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