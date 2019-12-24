人民幣在岸價 小幅上揚 11:402019/12/24 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯市24日表現持穩。人民幣兌美元中間價24日報7.0119元，較上日報價7.0117元小幅貶值2個基點。截至上午11點，人民幣兌美元在岸價報7.0117元，較上日收盤價上漲10個基點，漲幅0.1％。離岸價報7.0089元，跌8個基點，跌幅0.1％。 (工商 ) #人民幣 #基點 #美元 #上漲 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 被動元件強勢接棒輪動 台股力守一萬二大關 10:242019/12/20 財經 人民幣中間價升5個基點 10:432019/12/20 財經 酒類禮盒 稅則常誤填 11:122019/12/20 財經 滬指險守三千點大關 深市下跌66點 16:062019/12/20 財經 人民幣兌美元即期收貶36個基點 17:592019/12/20 財經 女兒10歲就有人說親 郭董：想娶先交健康大數據 15:532019/12/21 生活 美股中概股飆漲 阿里巴巴創史上新最高 18:232019/12/21 財經 Windows 7終止支援最後倒數 21:132019/12/21 財經 慈禧太后最愛的甜點 玖尹首創還原 11:282019/12/24 旅遊 A股三大股指早盤持穩小漲 11:392019/12/24 財經 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 激戰高通、華為 陸廠急揪聯發科5G掀風暴 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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