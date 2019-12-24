昔日螢幕情侶狄鶯、楊懷民登上年代《MUCH金點秀》，狄鶯現場教學肚皮舞，「下面動的時候，上面不能動。」張秀卿想歪羞笑：「上面不能動，這樣老公不會幸福。」狄鶯霸回：「他不能動，我動就好。」被問孫安佐感情狀況，狄鶯妙回：「他又不是gay當然要交女朋友。」更說不會審核對象，「我有什麼資格審核，要跟他過一生的是他老婆。」她強調感情決定權在兒子身上，「因為我很愛我兒子，只要他開心，他喜歡的人我就喜歡，他愛的人，我就比他更愛。」楊懷民盛讚「觀念正確」。

狄鶯、楊懷民以一曲〈神鵰俠侶）磅礡登場，讓觀眾宛如登上時光機，回味當年歌仔戲盛況。狄鶯在節目中更睽違20年「耍花槍」，腳踩高跟鞋也不皺眉頭，耍槍動作流暢、氣勢逼人，但表演結束後她直呼：「真是為難我了，我在這邊真是拚了命。」楊懷民透露2人交情好，私下互動頻繁，狄鶯更將楊懷民視如親哥，也爆料無法假戲真做的原因，狄鶯：「那時候我很愛玩，張喜歡穩重的女生。」張懷民則虧：「是因為她愛小鮮肉啦。」狄鶯也不避諱放閃，直說：「我的寶貝有兩個，一個是我的寶貝老公，一個是我的寶貝兒子。」對家庭的重視溢於言表。

狄鶯（左）與張秀卿私下經常約吃飯。（年代提供）

主持人張秀卿聽聞孫安佐已有交往對象，忍不住詢問：「妳不是很愛妳兒子嗎？怎麼容許他交女朋友。」狄鶯回：「我很愛我兒子跟他交女友有什麼關係，那是大家對我的誤解。」更說在感情上只要兒子開心她都會支持，畢竟未來要相互扶持一生的是他們自己。狄鶯也感性表示，只希望孫安佐平安健康，「好好讀書，讀書第一位，網紅賺錢是第二。」並與同是人母的張秀卿合唱〈阿母的手〉，歌詞「付出無所求，無分日暝，無分春秋，疼子的心無理由」道盡兩人心聲。

(中時 )