台灣之星自即日起至31日推出「聖誕特別企劃」，精選四大超值優惠拿好拿滿，超澎派的刮刮樂活動集結多重好康及超值優惠，要回饋給廣大消費者，想辦門號、享受優惠折扣、買手機、家電或是暢玩各式加值娛樂都有優惠。

「暖心第一彈」全民來領聖誕大禮包。台灣之星於全台實體門市及台灣之星官方網站/APP推出「千元禮包刮刮樂」，不限台灣之星用戶，人人都可以參與、且張張都有獎，總計超過15萬個超值優惠，獎項精選多款暖系家電，包含現在最熱門的氣炸鍋及陶瓷電暖器等最低5折起，還有手機/配件最高1000元折價券、加值娛樂體驗序號及生活市集全面75折折價優惠等，當消費者刮出獎項後，只要簡單一鍵完成身份認證，就可立即兌換獎項、使用優惠。

「暖心第二彈」終身月月折100元。台灣之星網路門市新申裝/攜碼申辦指定機款，搭配月租599資費方案，綁約36個月，即可享月租費終身月月折100限定優惠，相當於月租只要499就可擁有終身不限速上網吃到飽，且網內互打免費，還可免費帶走2019版iPhone 7 Plus(128G)；此外，適逢歲末家電換機潮，消費者可依平日實際使用需求，於台灣之星全台實體及網路門市買LG手持無線吸塵器濕拖版、象印10人份壓力IH電子鍋+THOMSON 2.5L氣炸鍋組合、奇美43型4K聯網LED液晶電視及Nintendo Switch主機藍紅(加強版)等熱門家電與人氣潮流商品，最高再享免費3年4G上網吃到飽。

「暖心第三彈」新朋友限定優惠大禮包。針對從未體驗過台灣之星的消費者，現在只要綁定台灣之星官方LINE好友並登錄領券，即可領取新朋友大禮包，包含超低月租99吃到飽：新朋友可至全台實體/網路門市新申裝/攜碼申辦月租99上網吃到飽資費方案，綁約24個月，每月可擁有5GB免費上網傳輸量，到量享5Mbps上網吃到飽，且網內互打免費，網外再送20分鐘，若每月贈送的免費網外語音分鐘數使用完，網外/市話費率也只要每分鐘2元。其次，多款萬元手機0元帶回家，第三是單購商品5折起，挑戰市場最低價。

「暖心第四彈」歡慶粉絲人數破50萬。即日起至31日前，只要新加入台灣之星官方Facebook或官方Instagram好友，並至台灣之星官方網站完成活動登記，就可以獲得500元購物金，還可再抽肯德基免費兌換券。

(中時 )