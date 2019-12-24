上櫃公司福大材料科技(4402)董事長楊燈霖等人，為了美化財報虛增營業額，向銀行借貸，涉嫌與昱陞應用材料公司、皇古公司進行循環假交易作假帳，向台銀3家銀行詐貸4.7億元，事後楊燈霖等人自白認罪；台北地檢署24日依違反證交法起訴楊燈霖、福大總經理楊浩維、財務長莊清揚、昱陞營運長林聰明、胞姊林淑美5人。

起訴指出，福大因本業營運狀況不佳，從2007年起持續虧損，雖曾增加電子材料等業務，但是財務狀況仍未改善，2013年底，股價跌破每股10元，董事長楊燈霖等人擔心被銀行抽銀根，想到積欠貨款的昱陞公司董事長林聰明、林淑美姊弟，要求2人協助做假交易，美化財報虛增營業額，向銀行詐貸。

林聰明的昱陞及皇谷科技共3家公司，1年內與福大公司以循環交易等方式虛增營收及美化財報，福大連續2年分別虛增了12％、50％的營收，還從2014年3月到2015年7月以這些假交易向台灣銀行、第一銀行、陽信銀行辦理信用貸款，總計詐貸4.7億元。

(中時 )