大蒜不只有抗癌、清血管的功效，被美國國家癌症研究中心評為抗癌第一名的食物。最新研究更指出，大蒜除了大蒜素本身的殺菌效果之外，它的大蒜烯還能殺死金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌這2種危害身體、促使內臟發炎的壞菌。

近期知名科學期刊《自然科學報告（Nature Scientific Reports）》上發表丹麥哥本哈根大學的最新研究，指出大蒜裡的硫化物大蒜烯（ajoene）進入人體後，能破壞金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌的保護膜，切斷菌內RNA分子轉錄，殺死菌株抑制繁殖。

率領研究的提姆‧雅各布森教授指出，大蒜的多種硫化物都能對抗這兩種壞菌。再與現有的藥物一起治療，連對抗生素產生抵抗力的菌種也能一併殺掉。

早安健康報導，「金黃色葡萄球菌」毒性強烈，會引發食物中毒，引發肺炎、腦膜炎，最慘恐併發敗血症而亡。「綠膿桿菌」常見於土壤、人的口腔中，對免疫力較弱的老人或感冒的人，它會協助其他致病菌在體內肆虐，造成呼吸道、泌尿道等感染發炎，最慘也會引發敗血症。且綠膿桿菌對現行常用抗生素的抵抗力強，危險程度高。

(中時電子報)