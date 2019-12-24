據路透報導，2020是大陸全面建成小康社會的收官之年，若要維持經濟成長，房地產市場的穩定是重要關鍵，業界人士分析，儘管投資與成交可能不及今年，但目前房地產政策仍是「穩」字當先，搭配貨幣環境邊際改善，未來失速風險極低，房地產運行週期更趨平坦。

今年官方維持「房住不炒」的政策基調，搭配「因城施策」，讓房地產市場回歸穩定。綜合分析人士預估，在經濟下行壓力未減、地方土地出讓收入下降之際，明年房地產政策放鬆因各地政策微調、搶人計畫等因素，今年突然收緊的融資政策預計也不會再更緊了；同時，中央強調繼續做好城鎮老舊小區改造，房地產逐步進入提升品質的階段。

中原地產研究總監劉淵表示，國內外局勢嚴峻，維穩房地產市場，恐怕是最佳的選擇，這不僅是明年的目標，也是長期政策。

劉淵指出，一二線城市主要是控房價，一方面要防止價格激漲泡沫化，也要防止價格下跌導致市場信心崩盤；對於三四線城市，穩的是成交量，在都更計畫退出、市場存在透支需求的背景下，防止成交量過快下滑將是未來政策的主要目標。

野村證券中國首席經濟學家陸挺則表示，在沒有完全找到發展新動能之前，不可能讓房地產硬著陸，未來要逐步降低對房地產的依賴性。

陸挺說，若房地產市場持續穩定，金融市場和經濟才不會出現大幅波動，關鍵在於，政策鬆緊必須拿捏恰到好處；若能通過增加人口流入區的土地供應，適度把需求和供給引導到一二線城市，將有助於後都更期房地產行業的軟著陸。

(旺報 )