中和(1439)決議在109年的2月17日召開109年第一次股東臨時會，擬改選董事及獨董。中和公告原總經理孫瑒因業務繁忙請辭，由劉先雯（漢霖開發實業股份有限公司）總經理接任。

國揚集團關係企業漢神資產本月中宣布從牛仔褲代工大廠如興（4414）手中，買下中和羊毛（1439）後，中和啟動人事調整，昨天公告總經理異動，原如興的代表人孫瑒宣布請辭，改由漢霖開發實業總經理劉先雯接任。另外中和2月17日也將於復興北路((牛牛牛))亞國際會議中心舉行股東臨時會，提前全面改選董事及獨立董事，漢神資產將正式入主。

中和目前資本額為9.2億元，在民國78年5月22日掛牌上市，目前的股務代理為福邦證券。

上市掛牌30年的紡織公司易主，未來在營業項目也可能會大幅異動。市場傳言，國揚集團主要是看上中和羊毛持股47%的文創事業鑫囍國際，希望透過文創和漢來飯店、漢來美食合作，讓集團的飯店、餐飲事業更具競爭力及差異化。

(時報資訊)