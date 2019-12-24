前行政院長游錫堃（中）致贈加持過的「日本必勝達摩公仔」給林俊憲（右）。（洪榮志攝）

前行政院長游錫堃（左）陪同林俊憲（右）搭車掃街拜票。（洪榮志攝）

被視為民進黨下屆立法院龍頭的前行政院長游錫堃24日抵達台南市，接連輔選新潮流系林宜瑾、台獨聯盟林俊憲及正國會子弟兵陳亭妃，展現黨內大團結的氣勢。游錫堃強調，儘管黨內有不同的聲音，甚至有些人對他也有意見，但是現在是保台選戰的重要時刻，大家應該揚棄成見，團結一致對外，打贏這場選戰。

在民進黨內，游錫堃創立的正國會，過去一直與新潮流系競爭激烈。但游錫堃24日來到新潮流系副總統候選人賴清德的大本營，輔選賴系子弟兵林宜瑾、林俊憲，不僅致贈加持過的「日本必勝達摩公仔」，還搭上宣傳車，陪同雙林在選區內掃街拜票，展現「水牛伯」的氣度。

游錫堃指出，中共壓迫人民、壓迫宗教信仰，香港700萬人口，6個月來抓6000多人，新疆情況更嚴峻，國際媒體報導很多，已監禁100多萬少數民族；此外，中共還粗暴拆除6000多間土地公廟、搗毀基督教教堂破壞十字架、以及法輪功遭迫害，人權及信仰全無保障。

游錫堃還說，大陸成功的企業家，包含阿里巴巴馬雲、騰訊馬化騰及聯想集團柳傳志，也相繼被退休、被卸任；在中共統治下「國進民退」，財產不是你的、會賺錢也沒用，這種生活不適合台灣人。

游錫堃強調，國民黨主張的九二共識，就是一個中國及一國兩制，香港一國兩制已經失敗，證明「港人治港」是場騙局，香港這一代人這麼悲慘，就是上一代的人沒有做好守護香港的工作，我們一定要做好守護台灣的工作，下一代人才不會重蹈香港的覆轍。

(中時 )