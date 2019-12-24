這真的太尷尬了！近日，西班牙耶誕彩券開出了400萬歐元(約台幣1.3億)的頭獎，其中有一位記者在直播開獎時，發現自己成了幸運兒，在鏡頭前興奮的大喊「明天不工作了」隨後她移開了麥克風，在噴發的香檳之間不停地尖叫、搖擺。

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



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就在全世界都以為她中頭獎時，才知道原來她只中了5000歐元(約台幣16.7萬)。

據《BBC》報導，這名記者是西班牙廣播公司（RTVE）的記者埃斯庫德羅（Natalia Escudero），在她發現自己得獎後，頻喊「明天不上班了」這一幕令許多民眾詬病，他們認為埃斯庫德羅缺乏專業精神。因為埃斯庫德羅的表現令人誤以為她中了頭獎，還因此表態要辭職。

面對這些批評，埃斯庫德羅表示，因為個人原因，她最近幾個月過的非常艱辛，但是她從事記者一職已25年，始終保持著「清醒的良心」，工作態度也非常也僅可靠，她自己以此為傲。她表示，因為這件事她遭攻擊為RTVE電視台的新聞遭弄者和說謊記者，令她感到非常難過。

(中時電子報)