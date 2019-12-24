交通部民用航空局今表示，兩岸航空主管部門人員已確認明年春節加班機規劃，雙方同意春節加班機期間為2020年1月11日至2月8日，業者即日起可在這段期間，於班次上限內依市場需求提出春節加班機申請。

民航局表示，考量民眾與航空公司需求，循例春節加班機總量不予限制，但大陸部分繁忙機場設有上限，例如上海浦東147班、廣州9班、深圳23班及杭州17班，北京因無航空公司提出需求，爰不予安排，至於其餘機場則無班次上限。

雙方規劃於2019年12月31日前陸續核准航空公司的春節加班機申請，以便利旅客訂位安排行程，飛航班次與起降時間也比照以往，按各方時間帶管理相關規定申請；松山機場及上海虹橋機場春節期間不開放飛航兩岸加班機，原營運往返松山機場兩岸航線的航空公司，可安排包機在桃園機場起降。

至於台商等台灣民眾明年1月上旬的旅運需求，考量尖峰時段可能出現額外需求，為疏運旅客，我方向陸方建議以專案加班機方式因應。經雙方持續溝通，已相互提供航空公司需求，目前1月9日、10日之專案加班機我方3班（浦東2班、深圳1班），陸方7班（廈門4班、浦東3班），針對前述專案加班機，雙方將儘速予以核准。

民航局強調，專案加班機為我方內部事務，其性質與兩岸春節加班機截然不同，為避免因操作不符市場常態的優惠票價而引發爭議甚或觸犯相關法令，後續將依雙方航班對等原則處理，並隨時檢視票價及訂位情形。

(中時 )