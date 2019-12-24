12月21日挺、罷韓雙遊行在高雄上演，兩邊人數都相當多，針鋒相對的兩個遊行在同一地點上演卻沒有造成衝突，展現台灣人民的民主素養；士氣高昂的挺韓遊行也讓國民黨總統候選人韓國瑜從長期以來的民調打壓中甦醒過來，拿回昔日的霸氣。

但親民黨立委候選人李正皓卻驚見另一個問題，那就是罷韓遊行的狀況，他在政論節目上表示，當罷韓隊伍路過當地的學校前時，竟有大量國高中生在下課時衝到圍牆邊跟著喊口號，「罷韓」儼然成了學生間的一種流行！

李正皓表示這是一個很嚴重的警訊！一直以來，被年輕人所厭惡的政治人物都沒有好下場！從倒扁、萬人送仲秋到太陽花，這些被學生族群所反對的政治人物未來在政壇上全都抬不起頭！不要以為這些學生沒有投票權就不在乎，這件事影響的是未來20年！4年後他們獲得了投票權、成了首投族，他還會投給韓國瑜嗎？不可能啊！

而李正皓的分析韓粉們一點都不買單，直呼「你這猴小子，被趕出黨了還不知錯」、「他懂什麼」、「你看看，李正皓回歸綠軍，有多稱職！早該回去了」、「黑韓的咖，不黑才奇怪！韓若當選，你要不要跳海？」

(中時電子報)