國民黨總統參選人韓國瑜，雖民調不斷落後，各大造勢卻場場爆棚，支持者「韓粉」也高喊絕不離開。外界普遍認為，韓支持者較總統蔡英文年長，青年支持度相形弱勢。22歲年輕人表示，自己挺韓遭同儕質疑，他一句「親中親美都不好，唯有中華民國富強，台灣才有機會！」成功讓對方無言以對。

該位網友表示自己22歲，她在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「今天走在挺韓大遊行的隊伍裡，不論是男女老少都舉著國旗，喊著韓總口號，互相照顧、加油，我看見的是中華民國的團結，心裡滿滿的感動；當韓總統帶著大家喊中華民國萬歲的時候，我熱淚盈眶。距離上次表態支持韓市長已經一年了，發了一個動態，引來一些同齡層的驚歎聲。」

「妳是韓粉喔？」「為什麼挺他啊？」這些質疑不斷湧入，因為挺韓，發文網友被視為同儕中的「特別」。他回道：「我很慶幸中華民國是一個民主自由的國家。」對方則反嗆：「那國民黨當選之後我們還會是民主國家嗎？」

面對質疑，發文網友表示：「想當初2012簽ECFA的時候，也有很多人說我們會失去民主……翻轉首先我們要變得富強，讓世界認同並肯定中華民國的存在。中華民國是台灣，台灣是中華民國，立場的不同可能也會造成很多誤解。國民黨過去的迂腐，懦弱也是很令人傻眼，我只希望韓國瑜可以好好的改革，或許台灣會有更好的機會。我們中華民國是很大的潛力股，我們一定要以身為中華民國國民感到驕傲！」

對方不甘示弱，質疑：「現在的國民黨出現很多親中言論，為什麼還要支持？」他則直言：「親中親美都不好，唯有中華民國富強，台灣才有機會！」話語一出，也讓質疑者無言以對。

不僅如此，發文網友呼籲：「我希望同齡層的挺韓青年不要害怕發聲，我們要用愛、尊重去包容現在身邊許多一樣年紀的不諒解，用行動支持總統候選人——2號韓國瑜！中華民國萬歲！我今年22歲，我年輕我挺韓。」

網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)