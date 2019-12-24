台北地檢署提民事訴訟，請求法官判決新北市烏來區第二屆第二選區區民代表朱鴻益當選無效，台北地院駁回檢方請求，但高院認定，朱男明知邱男沒有實際居在選區，卻虛偽遷徙戶籍讓邱男取得投票權，逆轉改判朱當選無效定讞。

高院認為，邱男未實際居住在在新北市烏來區溫泉街地址，卻將戶籍遷於此處，虛偽遷徙戶籍取得投票權，而朱男在該選舉所獲得票數多寡及與其他被選舉人之票數差距，與是否構成刑法妨害投票正確罪無關，將朱男判決當選無效。

(中時 )