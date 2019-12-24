1張幽靈選票 烏來區代表當選無效確定 12:022019/12/24 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署提民事訴訟，請求法官判決新北市烏來區第二屆第二選區區民代表朱鴻益當選無效，台北地院駁回檢方請求，但高院認定，朱男明知邱男沒有實際居在選區，卻虛偽遷徙戶籍讓邱男取得投票權，逆轉改判朱當選無效定讞。 高院認為，邱男未實際居住在在新北市烏來區溫泉街地址，卻將戶籍遷於此處，虛偽遷徙戶籍取得投票權，而朱男在該選舉所獲得票數多寡及與其他被選舉人之票數差距，與是否構成刑法妨害投票正確罪無關，將朱男判決當選無效。 (中時 ) #當選 #烏來 #台北 #戶籍 #代表 也許您會感興趣 推薦閱讀 低調熱銷!內湖五期遠雄700多戶拚5戶全壘打 04:102019/12/20 產業．科技 桃園市議員首對市議員夫妻檔 守護山原平原 12:472019/12/20 政治 陸戰略專家：台灣不管哪個黨當選 都不敢宣布台獨 16:522019/12/21 兩岸 張善政：當選後會將公有土地適度活化蓋更多社會住宅 18:292019/12/21 政治 挺韓大遊行 韓提當選4保證 04:092019/12/22 兩岸新聞 「非常光碟」仍當選 朱立倫勉張瀚天無懼抹黑 16:582019/12/22 政治 韓若當選 重啟特偵組辦貪官 01:182019/12/23 政治要聞 酷航明年2月起 台灣航班大加碼 20:412019/12/23 財經 【惡霸戶政2】民事判決真結婚也沒用 戶籍仍無法恢復 10:042019/12/24 社會 烏來台車年運量破60萬 創10年新高 11:362019/12/24 生活 社會熱門新聞 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 陸高官遭爆擁「100多名情婦」 全社區孩子都喊他爸爸 - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 小燈泡媽媽泣求 法官判凶手死刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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