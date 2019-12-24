傳統人工判讀，一張影像平均耗時半小時，若抹片差異大，甚至需耗費雙倍時間。（林周義攝）

台大醫院與雲象科技合作，共同研發AI自動分類計數系統。（林周義攝）

血液疾病如再生不良性貧血、血癌等，都需經過骨髓細胞的判讀才能診斷。過去醫檢師採取人工方式判讀，但骨髓細胞種類繁多，至少需算上500顆才較準確，多工又費時。台大醫院2年前與雲象科技合作，研發出AI自動分類計數系統，可協助醫檢師節省50％的手動計算時間，下一步將進行臨床試驗。

台大醫院每年約需進行2500件骨髓血液細胞分類，藉由骨髓穿刺，取出骨髓液做成抹片，染色後進行分類計數，是血液科當中最基本、最重要的檢查。醫檢師在顯微鏡下進行500顆細胞分類計數，一張影像平均耗時半小時，若抹片差異大，甚至需耗費雙倍時間。

2017年下半年起，台大醫院與雲象科技合作，共同研發AI自動分類計數系統，在10名醫檢師的投入下，現已建立出世界最大標註資料集，擁有超過35萬顆細胞標註、2萬張高解析影像，目前仍在持續增加中。

台大醫院檢驗醫學部主任周文堅表示，骨髓裡面含有非常多種細胞，有類似的地方，也有微細的不同之處。過去人工判讀相當費力，需要長久的經驗累積，經驗傳承也較耗時，但藉由AI的輔助，判斷結果較客觀，且可經由訓練加強準確度，預估可減少50％的計算時間。

雲象科技執行長葉肇元表示，目前AI自動分類計算系統判讀的準確度已趨近9成，下一步將進行離床試驗，距離取得上市核可，預估約需半年到1年的時間。若其他醫院有興趣，亦可合作進行落地應用。

周文堅強調，AI的出現目的不在取代醫檢師及醫師，而是輔助。血液疾病的診斷並非單看骨髓細胞的分類，亦需仰賴醫師結合影像數據、臨床數據、病史等，進行綜合判斷。

(中時 )