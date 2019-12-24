國民黨總統候選人韓國瑜近日出席活動時，遭網路韓黑捏造為「韓國瑜強抱女嬰拍照」，台大醫師姜冠宇並在臉書po出與另一名嬰兒長皰疹的合成照，吸引綠營媒體及綠營網軍攻擊，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財撰寫〈當韓黑已成為了「潮」〉一文，指出「黑韓」產業網路化，也就是這股黑韓力量在台灣年輕人的網路社群裡，蔚為風潮，四處流竄，無法可擋，代表的是蔡英文政權正在進行一場割喉戰，準備以舖天蓋地無所不用其極的手段，嗜血般的攻擊韓國瑜，直到2020年大選為止。

吳昆財在文中指出，黑韓故事開始於約莫在2019年6月初起。當高雄市長韓國瑜確定參與國民黨總統初選起，就在年輕人的社群網路上，瘋傳了一部以《迷の音：高雄，重來》為名的MV。MV曲調完全原自於歌手李榮浩的經典歌曲《李白》，其中的一句經典歌詞：「要是能重來，我要選李白」，但網友KUSO將其改編為「要是能重來 我要選其邁」，表示後悔投給韓國瑜。

吳昆財指出，非常奇怪，在2018年異軍突起，創造了高雄奇蹟，成為台灣政壇新偶像的韓國瑜，到了2019年時，竟然在一夕之間成為台灣40歲以下世代的「韓黑」對象，並進一步發展出黑韓的潮流與產業。這瞬間變化速度之快，實在令人匪夷所思。

吳昆財提到，如今目睹2019年12月底綠營在高雄所發動的罷韓大遊行裡，不少年輕族群的面孔，從而細探當下黑韓產業鏈，能蔚為年輕人追求的風潮，實在有諸多原因方得以致之：

一，韓國瑜代表老派思維。根據民主選舉的經驗法則而論，基本上，年輕人大多懷抱著高度的理想性，而有反抗權威的個性，極力追求社會的公義，從而會支持在野的力量，冀望推翻現有不公義的社會，建構一個想像的共同體。而且照道理而言，從如今民進黨執政後的諸多弊案，可謂是「國民黨2.0版」，逐漸走向派閥化，所以只要在野黨能推出吸引力的政策，必能吸納廣大的年輕族群，以對抗當權者。

可是做為挑戰4年來內政、經濟與外交皆乏善可陳，甚至弊案連連的蔡英文政府，韓國瑜這位目前在野的領袖，卻無力引起廣大年輕世代的共鳴，韓反而被他們視為是舊勢力的代表，更是一派老式作風，幾乎無法貼近與瞭解年輕人的心聲。

二，韓國瑜屢屢失言，或者偶而開些黃腔。不可諱言，韓國瑜的韓式庶民語言和韓式幽默，例如：「秃子跟著月亮走」、「我跟你談大海，你卻談浴缸」等的譬喻，頗具神來一筆的作用，從而吸引了不少的鐵粉。但詼諧過頭了，恐怕就是戲謔了。所以韓不少不甚妥適的語言，就脫口而出，令人詑異。例如，「屁股幾根毛我都知道」、「蔡賴配是武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，頭齊腳不齊」等，不一而言。

雖然時下不少年輕人喜歡直白不做作的政治人物，但若是經常以「性」和「色」做為庶民語言，恐怕還是一把刀兩面刃，韓不得不慎。畢竟如何做到諧不而謔，實在很難拿捏。

三、韓被貼上親中標籤。當 2016年時，蔡英文會志得意滿的表示，台灣已是「天然獨」的年輕世代時，就代表親中是站在天然獨的對立面，是反對年人的逆流。而韓國瑜主張和中國大陸建立合作與親善關係，非常容易遭到抹紅成親中賣台的代表人物，從而那些失去不明就裡年輕人，眼裡想要打倒的對象。

四，受到「去中國化」歷史教育的荼毒。追根究柢會出現這一反常的現象，其原因應該是歸究於從1990年代開始，由李登輝所發動的一連串去中國化歷史教育所造成的，這二十多年來，李登輝、杜正勝、陳水扁和蔡英文等台獨主張者，藉由所謂的「認認台灣」、「同心圓理論」、「東亞史」等歷史教育，進行一連串去中國化教育，徹底斬斷台灣年輕世代對中華民族、文化、國族與歷史的認同。這股去中國化的認同，終於在此刻由韓國瑜概括承受，他成為去中國化的代罪羔羊。

五，「黑韓」產業的網路化。眾所周知，台灣社會有一股暗黑勢力，就是由執政黨和其側翼諸如卡神楊蕙如，所主導的網路黑韓產業鏈。這股黑韓力量在台灣年輕人的網路社群裡，蔚為風潮，四處流竄，無法可擋。也就是蔡英文政權正在進行一場割喉戰，準備以舖天蓋地無所不用其極的手段，嗜血般的攻擊韓國瑜，直到2020年大選為止。

吳昆財最後總結，有趣的是，黑韓陣營所藉用《李白》一曲，卻是由大陸歌手李榮浩所創作的，恐怕已觸犯了《國安五法》和《反滲透法》，建議國安單位可要仔細查究一番！

(旺報 )