2020立委選舉的不分區名單，民進黨將原住民長老教會牧師歐蜜偉浪排在第15名。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪指出，看起來歐蜜牧師在當選邊緣，但他分析後直言魔鬼藏在細節裡，痛批民進黨「不能不騙人嗎？不騙會死嗎？」

包正豪在臉書指出，民進黨2020立委選舉的不分區名單，把原本排名第一的卑南族洪簡廷卉拉下，補上泰雅族歐蜜偉浪，排名第15名，當成補償。民進黨評估的安全名單是15名，所以看起來歐蜜牧師在當選邊緣，然後民進黨自己和支持民進黨的原住民朋友開始大力催票，希望送歐蜜牧師進入立法院。不過包正豪說，就算民進黨不分區真的分到15席，歐蜜牧師還是進不了立法院。其關鍵在前面14席的性別比例，以及選罷法第67條的規定。

民進黨提名的不分區，前14名當中有女性6名，男性8名，歐蜜牧師是男性，排名15。根據《選罷法》第67條的規定：「前項『各政黨』當選之名額，婦女不得少於1/2。」，然後條文繼續規定：「婦女當選人少於應行當選名額時，由名單在後之婦女優先分配當選。」所以如果民進黨可以分配15席，婦女不得少於1/2，因此要分配7.5席給女性，但沒有0.5席，所以要分配8席給女性。

而歐蜜牧師之前，只有6位女性，根據《選罷法》規定，「由名單在後之婦女優先分配當選。」因此，原名單排名第14的游萬豐和15的歐蜜偉浪這兩位男性「依法落選」，由排名16的湯蕙貞和17的陳靜敏兩位女性當選。「歐蜜偉浪被落選」。民進黨若分到16席，男女各8席，女性還是剛剛那8位，男性補1個，原排名14的游萬豐先補，「歐蜜偉浪再落選」。民進黨分17席，男8女9，男性還是剛剛那8位，排名20的張菊芳補上，「歐蜜偉浪繼續落選」。民進黨分18席，男9女9，女性是剛剛那9位，但這次歐蜜偉浪終於不落選。

包正豪說民進黨的自我評估安全名單是15席，表面上原住民排在安全名單邊緣的15，但實際上，民進黨要贏到18席，歐蜜牧師才會當選。假設只有國民兩黨過門檻，民進黨要拿超過52.9％（只考慮國民兩黨後，重算百分比）的政黨票，才會分到18席，歐蜜牧師才會當選。

包正豪直言，若還認為民進黨的不分區名單是重視原住民，他只能說「這樣的重視很沉重，代價很高。」他也痛批民進黨不能不騙人嗎？不騙會死嗎？再看原青高喊「送歐蜜牧師進立法院」，心裡一陣悲涼感，「很想知道原青朋友們曉得歐蜜牧師其實排名18，民進黨政黨票可能得要過半才有機會嗎？」

(中時電子報)