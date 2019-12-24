民進黨推反賄選24小時專線 13:102019/12/24 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 羅文嘉公布專線號碼。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨舉行「反賄選24小時專線記者會」。（趙雙傑攝） 民進黨今日由秘書長羅文嘉舉行「反賄選24小時專線記者會」，表示隨著選戰接近，傳出賄選風聲，因此提供24小時都有人接聽的0800-505-068民進黨反賄選專線，如果民眾有賄選情資可以向黨中央檢舉，最高總獎金1百萬元。(圖文／趙雙傑) (中時 ) #賄選 #專線 #民進黨 #記者會 #秘書長 也許您會感興趣 推薦閱讀 特偵組 民進黨由愛生恨 04:102019/12/20 時論廣場 郝龍斌批民進黨 散播仇中恐中 11:072019/12/20 政治 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 張善政：民進黨執政 每個人都變憤青 14:482019/12/22 政治 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 反滲透法，超級選舉奧步 04:102019/12/24 時論廣場 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 11:012019/12/24 政治 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 政治熱門新聞 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 - 政治 22歲年輕人挺韓遭質疑 一句話讓同輩閉嘴 - 政治 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 高雄最新街頭民調 網友驚呼：不可思議！ - 政治 校園毒品零容忍遭封殺 藍委提嚴刑峻法被綠委阻攔 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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