民進黨舉行「反賄選24小時專線記者會」。（趙雙傑攝）

民進黨今日由秘書長羅文嘉舉行「反賄選24小時專線記者會」，表示隨著選戰接近，傳出賄選風聲，因此提供24小時都有人接聽的0800-505-068民進黨反賄選專線，如果民眾有賄選情資可以向黨中央檢舉，最高總獎金1百萬元。(圖文／趙雙傑)

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