環狀線南環段本來因為經費高，一度面臨計畫終止，後來在立委賴士葆每周「督促」，對當時的交通部長葉匡時「奪命連環call」，才讓南環線起死回生。葉匡時也承認，賴士葆是南環線的大功臣，但選戰中卻遭民進黨攬功，北市議員羅智強也怒轟民進黨割稻尾。

羅智強表示，民進黨現在，居然有臉要來收割南北環段？難道他們忘了，2017是什麼嘴臉？

羅智強指出，當時雙北捷運，在前瞻計劃都是「零元俱樂部」，張景森還批評爭取南北環的朱立倫是「穿著錦衣跟窮人搶錢」；賴士葆跟所有國民黨委員，當然要反對這樣只為綁椿的「錢沾計畫」。

直到2018選舉民進黨大敗，民進黨政府這才在民意的壓力下，終於核定南北環，「那不是民進黨的功勞，是台灣人民讓民進黨敗選的功勞。」

羅智強認為，如果去年是民進黨大勝，那用膝蓋想也知道，台大繼續沒校長，前瞻計劃只會給綠營執政的縣市。他也呼籲，「只有民進黨繼續敗選，台灣才會繼續進步。」

(中時 )