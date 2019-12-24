林瑞陽發文。（圖／翻攝自-林瑞陽-微博）

「台灣第一小生」林瑞陽近年和老婆張庭將重心移往大陸，兩人經營保養品牌有聲有色，半年前還砸錢為員工辦婚禮，未料竟被笑像「張庭奶奶」，他為此在一月內瘦了7.5公斤，最近又被發現似復胖，昨(23日)林瑞陽疑對此回應說：「我曾努力把自己塑造成理想的樣子」。

林瑞陽今年5月和張庭為旗下員工辦草地婚禮，林瑞陽當天身穿一身白衣，頂著一頭白髮，加上角度問題，使他遭網友誤認是「張庭奶奶」，掀起熱議後，林瑞陽痛定思痛減肥，只吃青菜不吃肉，一個月鏟肉7.5公斤，最近他又現身，脖子和臉連成一線，疑再度幸福肥。

對於復胖傳聞，林瑞陽沒正式回應，昨則意有所指寫下：「我曾努力把自己塑造成理想的樣子，而變化的時代告訴我，理想的樣子並沒有固定答案。唯有君子不器，隨時創造自己，培養自己的可塑性，才是應對變化的理想答案。」網友回應：「勇於挑戰自我，突破自我，過程很享受，結果很滿意」、「塑造自己，你還需更加加油」、「跟著大哥走」、「只有變化才可成功」。

(中時電子報)