隔夜美股再創歷史新高，但對國內企業業績表現的擔憂促使投資人持續出脫股票，將近來獲利入袋，周二南韓KOSPI指數盤中跌約0.5%。

指標股普遍走跌，三星電子目前跌0.90%，SK海力士跌0.53%，現代汽車跌0.82%，現代摩比斯（Hyundai Mobis）跌0.96%，起亞汽車跌0.67%。

(時報資訊)