《韓股》獲利了結，韓股跌0.5％ 11:592019/12/24 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股再創歷史新高，但對國內企業業績表現的擔憂促使投資人持續出脫股票，將近來獲利入袋，周二南韓KOSPI指數盤中跌約0.5%。 指標股普遍走跌，三星電子目前跌0.90%，SK海力士跌0.53%，現代汽車跌0.82%，現代摩比斯（Hyundai Mobis）跌0.96%，起亞汽車跌0.67%。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 只差290億 金融業挑戰年賺6,500億 04:102019/12/20 金融．稅務 LV探索叛逆 男孩早秋登大人 04:102019/12/20 時尚消費 《金融》金融業前11月賺逾6211億元，拚戰全年6500億元新高 08:012019/12/20 財經 工商時報獲現代財經新聞獎報紙類優等 17:202019/12/20 財經 美國鬆手？美光明年將供貨華為 18:292019/12/20 財經 工商時報 獲2019現代財經新聞獎 04:092019/12/21 財經要聞 《中國正在說》如何解決大陸農產品結構性過剩到發展現代農業 09:002019/12/23 兩岸 大陸電動車從天堂折翼人間 04:102019/12/23 焦點新聞 《電腦設備》業內外展望皆美，伍豐明年動能看俏 17:052019/12/23 財經 和泰汽車「TOYOTA玩具愛分享」聖誕送暖 11:112019/12/24 財經 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 激戰高通、華為 陸廠急揪聯發科5G掀風暴 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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