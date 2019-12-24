統一超(2912)及全家(5903)搶聖誕節及元旦跨年商機開跑，其中全家便利商店因應跨年夜，以虛實整合的方式，提供消費者選擇，統一超7-ELEVEN針對信義區周邊近30家門市，休閒零食、杯裝咖啡、飲料、啤酒等較平日增加5倍的備貨量，可望帶動周邊門市在跨年夜的來客數較平日成長50%以上。

聖誕節及2020年跨年是統一超7-ELEVEN及全家便利商店衝刺年底業績重頭戲，兩大超商除全力備貨因應人潮，亦推出多項優惠活動希望能衝出好業績。

統一超7-ELEVEN宣布推出「愛．Sharing」聖誕主題專案架，網羅超過20款具聖誕意象的獨家全新話題商品，以因應聖誕節及2020年跨年商機，在每年跨年一級戰區的台北信義區預估將吸引百萬人潮湧入欣賞煙火，7-ELEVEN針對信義區周邊近30家門市，休閒零食、杯裝咖啡、飲料、啤酒等，較平日增加5倍的備貨量，人力也平均增加3倍以上，更動員近百位夥伴到現場支援，並出動多台物流專車，形成小型行動倉儲中心，因應跨年期間百萬人潮機動供貨，統一超預估可望帶動周邊門市在跨年夜的來客數較平日成長50%以上。

全家便利商店以虛實整合的方式，提供消費者多種便利又優惠的商品選擇，針對一級戰區、「全家」在捷運沿線與信義區周邊店舖，全家全體總動員，增加10倍人力、10倍貨量，在信義區跨年核心區的店舖，除了有可樂娜啤酒、金色三麥啤酒、海尼根等專屬櫃位，還在現場販售烤香腸，因應消費者跨年需求。

(時報資訊)