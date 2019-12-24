銅市近來隨著美中貿易戰趨緩而復甦，LME銅價回升至每公噸6000美元之上，日前銅價創下7個月新高達到每噸6,235.5美元，突破原先在每噸5,500-6,000美元的整理區間，隨著明年需求有望比今年增加，預期銅價明年看漲。

與銅價連動性較高的第一銅(2009)11月營收2.15億元，月增率3.29%，年增率3.35%，1-11月營收23.25億元，較2018年同期減少18.54%。

今年受銅價下跌影響，第一銅第三季每股淨損0.19元。今年前三季營收19.02億元，年減率約19%，毛利率轉為負4.72%，營業淨損1.3億元，稅後虧損1.12億元，每股淨損0.31元，比去年同期由盈轉虧。本季隨著銅價走升，有利公司營運逐步改善。

周一LME基本金屬期貨多數收黑，期銅逆勢上漲15美元，為每公噸6190美元；美國總統川普(Donald Trump)表示，美中貿易協議將很快簽署，市場預料將提振金屬需求增加，屆時可望支撐各基本金屬走勢。

另外，明年5G等商機可望逐步放大，有利需求成長；第一銅表示，公司主要產品用途趨勢方面，像是5G通訊基地台散熱用、5G智慧型手機散熱板、5G智慧型手機TYPE C接頭，以及電動車的充電樁、電動汽車蓄電池等。另包括DDR 4、DDR 5記憶卡、CPU均熱片、半導體材料、LED用材料等。

銅價近期創下7個月新高達到每噸6,235.50美元，突破原先在每噸5,500-6,000美元的整理區間，銅市前景改善的一大原因是中美兩國達成第一階段貿易協議，中美兩國分別是第一大以及第二大的銅消費國。JP Morgan報告表示，認為明年銅價有機會上漲至每噸7,280美元。另外，銅市的供應面臨風險，最大銅產國智利，明年智利將有13處銅礦將更新勞動合約，勞資協商屢屢帶來罷工的風險，高盛預估2020年的平均銅價為每噸6,625美元。

(時報資訊)