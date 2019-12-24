紐西蘭警方今天表示，白島火山事件仍列失蹤的兩人，警方將結束搜尋工作。兩人可能已葬身白島週遭海域，加上週末有另一傷者不治，累計死亡人數達19人。

警方聲明指出，已經通知兩名失蹤者的家屬，搜尋工作已經暫停。但若有新消息，警方也作好回應準備。「但遺憾的是，目前未有進一步重大發現」。

失蹤者分別是17歲的澳洲籍觀光客及40歲的紐西蘭籍導遊，兩人都已認定罹難，葬身在白島環海水域中。

警方昨天證實，週末有另一名傷者在醫院不治，死亡人數累計17人，若加上兩名失蹤者共19人。

(中央社)