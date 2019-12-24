白島火山爆發兩失蹤者 紐西蘭終止搜尋 12:122019/12/24 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭警方今天表示，白島火山事件仍列失蹤的兩人，警方將結束搜尋工作。兩人可能已葬身白島週遭海域，加上週末有另一傷者不治，累計死亡人數達19人。 警方聲明指出，已經通知兩名失蹤者的家屬，搜尋工作已經暫停。但若有新消息，警方也作好回應準備。「但遺憾的是，目前未有進一步重大發現」。 失蹤者分別是17歲的澳洲籍觀光客及40歲的紐西蘭籍導遊，兩人都已認定罹難，葬身在白島環海水域中。 警方昨天證實，週末有另一名傷者在醫院不治，死亡人數累計17人，若加上兩名失蹤者共19人。 (中央社) #警方 #失蹤者 #紐西蘭 #搜尋 #工作 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 臉書又大砍假帳號 紐時：疑與大紀元時報有關 - 國際 悲劇！終點在前 他跑錯路痛失馬拉松冠軍 - 國際 2起空難損失逾2700億元！波音公司執行長下台 由董事長接替 - 國際 真要送美飛彈大禮？傳金正恩下令大量生產飛彈發射車 - 國際 聖誕快樂為何是Merry Christmas 而非Happy Christmas？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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