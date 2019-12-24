小燈泡媽媽泣求 法官判凶手死刑 12:192019/12/24 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 凶手王景玉。資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 震驚社會的3歲女童小燈泡命案，歷審均將凶手王景玉判處無期徒刑，經撤銷發回後，高院更一審今天進行最後辯論程序，小燈泡媽媽王婉諭出庭，哽咽地說希望法官將凶手判處死刑。 2016年3月28日，王景玉在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀致死，一審將他判處無期徒刑。去年小燈泡爸爸到高院出庭時表示，期盼王男遭判死，但高院認定王男殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒刑，上訴最高法院，遭撤銷發回。 (中時 ) #燈泡 #凶手 #無期徒刑 #高院 #徒刑 #女童 #死刑 #狂砍 #王婉諭 #王景玉 #思覺失調 #高等法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸打擊犯罪首例押返台 再審無罪獲賠813萬元 18:272019/12/20 社會 思醫養標竿關西培靈醫院 照護典範荷蘭村 04:102019/12/21 企業經營 小燈泡媽：理解加害者無傾吐的朋友而發生憾事 13:352019/12/21 政治 1次不滿足！男乳液抹屍「加熱」再姦 變態手法曝光 15:422019/12/21 社會 久病男遷怒 台大醫院前持刀恐嚇女醫 09:412019/12/22 社會 市區飆車撞死老夫婦 2飆仔判賠1435萬 22:462019/12/22 社會 有教化可能！輪姦少女還焚屍 主謀也逃死 10:212019/12/24 社會 1張幽靈選票 烏來區代表當選無效確定 12:022019/12/24 社會 社會熱門新聞 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 陸高官遭爆擁「100多名情婦」 全社區孩子都喊他爸爸 - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 小燈泡媽媽泣求 法官判凶手死刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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