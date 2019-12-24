震驚社會的3歲女童小燈泡命案，歷審均將凶手王景玉判處無期徒刑，經撤銷發回後，高院更一審今天進行最後辯論程序，小燈泡媽媽王婉諭出庭，哽咽地說希望法官將凶手判處死刑。

2016年3月28日，王景玉在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀致死，一審將他判處無期徒刑。去年小燈泡爸爸到高院出庭時表示，期盼王男遭判死，但高院認定王男殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒刑，上訴最高法院，遭撤銷發回。

(中時 )