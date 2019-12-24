◎反滲透不符程序正義 藍批回到戒嚴

民進黨強勢推動《反滲透法》，並可能在12月31日完成三讀。對此，國民黨立院黨團今開記者會，痛批民進黨破壞程序正義，且該法定義不清，恐怕使人被羅織入罪，殘害新聞自由、言論自由，甚至可能害人被株連九族，國民黨團總召曾銘宗呼籲民進黨不要為了選舉強推修法，「民調不是很高嗎？在急什麼？」

◎綠硬推反滲透法 宋喊用選票下架

民進黨立法院黨團預計12月31日於立法院會強行通過《反滲透法》草案，親民黨總統候選人宋楚瑜今受訪痛批，單獨政黨提案，沒有考慮周全，顯然是暴衝法案，近期印度、香港暴衝法案導致人民走上街頭，民進黨選前急忙推暴衝法案，違反全世界民主社會常規，重大法案要讓最新民意決定，呼籲民進黨、蔡總統懸崖勒馬，把《反滲透法》草案暫停，否則民眾就會用選票下架他們。

◎女兒廣告時尚臉太美 小S吐心聲

綜藝天后小S的大女兒Elly日前為服飾品牌擔任模特兒，13歲的Elly擁高顏值和高冷氣場，照片曝光大獲好評，而小S的二女兒Lily和小女兒許老三也跟隨大姐的腳步，一同拍廣告，Lily和許老三的時尚臉超吸睛，女兒們成為話題人物，對此，「星媽」小S也出來說話了。

◎周四冷空氣報到 近大陸冷氣團等級

今明兩天各地多雲到晴，僅東半部、北部山區有零星短暫雨。中央氣象局指出，周四下半天北臺灣氣溫將快速下降，並且這波東北季風強度較強，「接近大陸冷氣團的等級(14度以下)」，周四晚上到周五中部以北、東北部將出現14、15度的低溫。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)