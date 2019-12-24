習慣透過蘋果(Apple Inc.)的 iTunes Store 或是 Google Play Store 訂購或租用電影嗎？傳統聖誕節都是歐美地區闔家團圓的假期，購物活動、限期優惠可說是滿到爆。當然為全球使用者提供的服務的蘋果 iTunes Store 以及 Google Play Store 也沒有錯過這一波聖誕假期，要為使用者送上期間限定的聖誕優惠。

蘋果 iTunes Store 以及 App Store 優惠多

繼 Apple Music 限定地區可取得 6 個月免費聽 Apple Music 的優惠，以及 App Store 期間贈禮(打開 App Store 的 Today/App/遊戲頁面，2019年12月24日至29日天天贈禮)之外(事實上 App Store 當中也有多款應用程式以及遊戲都提供的聖誕佳期專屬內容，包含禮包、道具、限時優惠等等)。iTunes 也提供了限時租片優惠，還有購買電影的優惠。《冰原歷險記》(Ice Age)、《快樂腳》(Happy Feet)、《快樂腳2》(Happy Feet Two)等 20 部適合在聖誕至跨年期間闔家收看的電影，都提供 NT$15 租片優惠(租借電影後，有30 天的時間可以開始觀看。 一旦開始播放租借項目，則有 48 小時的時間可以觀看租借項目)。此外《北極特快車》、《戀愛沒有假期》、《BI單身日記》等與聖誕節主題有關的30餘電影，也都有提供優惠(NT$290購買、NT$60租借)。

除了上述優惠，先前蘋果旗下原創影集訂閱服務Apple TV+，還有遊戲訂閱服務 Apple Arcade 都推出了年費訂閱優惠，一次訂購一年約可省下約兩個月的月費費用，有興趣的果粉也可以趁著佳期來訂閱。目前 Apple TV+當中已推出包含《晨間直播秀》、《直言真相》、《靈異女僕》在內的多部原創影集，此外還有原創電影《荷拉的故事》、歐普拉的《書友俱樂部》以及紀錄片《像群女王》等內容可以收看。Apple Arcade 上可以體驗的遊戲則已經超過 100 款，可免費體驗一個月，之後可以 NT$ 170 的月費續訂。

Google Play Store 圖書/電影/遊戲優惠一起送

Google Play 今年祭出的年終優惠則包含遊戲禮包、訂閱會員優惠、還有電影 NT$29 特賣，等活動。慣用租片的消費者，在 Google Play 當中可以最低 NT$29 的價格租用 SD 畫質的電影，包含《烈火特攻隊》、《寒戰2》、《朋友2：繼承者時代》等電影都在其中。此外，還以年度暢銷電影 5 折起的活動，包含《星際爭霸戰：浩瀚無垠》、《噤界》、《血觀音》、《海邊的曼徹斯特》等也都加入本次活動。此外還有適合闔家觀賞的電影 5 折起、經典電影 NT$149 起的活動，愛追好片、得獎片，還是要跟家人一同觀賞的影片，都有假期優惠。

Google Play 圖書則是針對年度暢銷好書推出 6 折活動，納入《極簡閱讀》、《原子習慣》、《代謝力UP減糖好好》、《完美練習》等書。遊戲與應用程式部分，《CALL of DUTY決勝時刻M》送上年終超值優惠、《糖果傳奇》則有雙倍甜蜜禮包、《浪 LIVE》提供訂閱會員限時 5 折優惠、《PicsArt Photo Editor》則是提供訂閱首月 5 折優惠，《Pokémon GO》則是推出期間限定禮盒 4 折起的優惠。

無論是 iPhone 愛用者，或者是 Android 手機支持者，如今都可以在專屬的應用程式商店、線上商店查看聖誕假期期間的眾多優惠，並把握時間體驗！

(中時電子報)