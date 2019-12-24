日本首相安倍晉三、大陸總理李克強、南韓總統文在寅24日上午在四川成都國際會議中心舉行中日韓3國高峰會談。3人就北韓無核化及解決北韓綁架問題的合作等交換了意見，並同意將加速3國將參加的《東亞區域全面經濟夥伴關係》（RCEP）及《中日韓自由貿易協定》（FTA）的談判。

中日韓3國高峰會談始於1999年，今年迎接20周年，前1次是去年5月在東京舉行。

這次會談中，3位領導人確認了中日韓在貿易、投資與發展等方面合作的重要性，並希望在解決各國環境問題和高齡化社會等共同問題上促成合作。

會上還將討論6月在大阪舉行的G20峰會上達成共識的事項，包括遵守對開發中國家的投資規則，以及擬定跨國界的數據流通規則等。

3位領導人24日還參加了中日韓商業峰會。安倍表示，「我們應該帶頭全球經濟成長，對世界經濟秩序的發展也擔負著重大的責任和義務。」他強調，為促進3國企業穩固的合作，必須彼此提供一個公平、透明、非歧視和可預見的商業環境。

(中時電子報)