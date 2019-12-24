民進黨政府無視批評，將《反滲透法》逕付二讀，實踐大學校長陳振貴表示，此舉意在爭取更多選票，但該法涉及人權的壓制與保密本質，不確定成分太多，這也代表民進黨對大陸的另一道戒心與不友善，如通過，不只將造成人心惶惶，恐怕引起大陸更大的反彈與打壓。

民進黨政府力拼31日三讀通過《反滲透法》，陳振貴提出4點分析：

1、民進黨急著在大選前二讀通過，甚至要在立法院正式通過《反滲透法》，其用意很明顯是在加大力道表現民進黨比其他政黨更能守護台灣，保衞台灣主權與自由民主憲政秩序，以爭取更多選票。

2、中共除了以戰爭打垮蔣介石外，早已將戰爭的概念擴大到超限戰爭，亦即對敵方甚至目標攻擊方實施全面性超限戰，包括各種有形無形的滲透戰，例如網路，媒體，貿易，金融，外交，文教，民間交流，國際法等範圍。

台灣自前總統蔣經國開放老兵返鄉探親以來，對大陸開放交流，中共利用這個機會與管道，正好對台灣展開全面性的滲透，期望達成終極統一的目標，意圖十分明顯。

3、民進黨如果以維護國家主權為著眼，「保密防諜人人有責」，無可厚非，但如果以選舉為考量，則未免立意有失偏頗。

4、以民進黨團版《反滲透法》草案來看，對於滲透來源所介定的範圍實在太廣，對於在大陸或往來兩地的百萬台商，1600位台籍教師，兩岸通婚的數十萬對夫妻，在大陸的台生，旅客，反之在台灣相同的大陸人民的行為，可能很容易誤判，導致無端受刑罰，引起人人不安與自危，甚至弄巧成拙，使得有的反而投靠大陸，不得不慎。

5、《反滲透法》涉及人權的壓制與保密本質就有不明確成份的問題，將來一旦立法通過，勢必要制定施行細則，並參照國內外相關的法規，作為處理準則，否則只要法律一公布，一定有糢糊地帶，怕會造成人心惶惶，同時它也代表民進黨對大陸的另一道戒心與不友善，可能引起大陸更大的反彈與打壓，宜審慎為之。

(旺報 )