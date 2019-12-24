(圖/品牌提供)

心潮飯店不是一間飯店，卻是一間「飯」店。在台北還沒吃過永心鳳茶、到高雄還沒吃過老新台菜，那麼千萬別錯過集合以上兩者的精髓，在今(24)日新開幕的「心潮飯店」。

走進心潮飯店時結帳櫃台化身成「飯店」服務台，後方有整面鑰匙牆，像似真要入住「心潮飯店」，而整體的裝潢又充滿復古西式風，以裝飾風藝術 Art Deco 為室內裝潢設計靈感，強調幾何元素與二十世紀經典造型，傳達出新舊交錯、濃烈又俐落的新浮華感受。

整面鑰匙牆要準備入住「心潮飯店」。(圖/張家齊攝影)

紐約客牛排蓋炒飯香氣十足，使用美國牛肉口感軟嫩。(圖/張家齊攝影)

海港味烏魚子蝦仁炒飯。(圖/張家齊攝影)

心潮飯店是永心鳳茶的姊妹店，承襲了永心鳳茶的精緻時髦文化，在餐點上發展出一系列乍看台味滿滿、實則集合五感之最的台式菜單，主打菜色從經典厚炸排骨炒飯、變化版三杯雞炒飯、海港味烏魚子蝦仁炒飯有加入火龍果汁，重點吃起來沒有火龍果味，反而是最佳拍照佳肴；而頂級紐約客牛排炒飯更是蓋滿炒飯，女孩小食量絕對要二人一起分享，各種款式、多種層次、解決選擇障礙。

人見人愛的古味煎豬肝。(圖/張家齊攝影)

(圖/張家齊攝影)

不同於傳統炒飯店，心潮的飲料單也很精彩，調酒單與亞洲 TOP50 酒吧之南霸天 TCRC 合作，量身定制以台灣水果為主的雞尾酒，再搭配酒小菜包括炸物銀魚卷、炸鮑魚 ; 快炒則有人見人愛的古味煎豬肝 ; 涼菜顧及口味與養生，有蒜醃黃金蜆、紅糟腐乳銀芽沙拉，讓習慣獨享或喜歡分享的食客，都能有最適合的用餐選擇。

量身定制以台灣水果為主的雞尾酒。(圖/品牌提供)

開幕首日 12/24 將有 TCRC 調酒師親自客座上陣，希望透過重新詮釋台味料理，讓講究美味與氛圍同步的食客們，能有更獨特的飲食選擇 ; 像歷經一趟走心的舌尖高潮之旅、與來自美好事物的累積，都跟心潮飯店，共同創造新潮體驗。

未滿十八歲請勿飲酒．飲酒過量，有礙健康．喝酒不開車，開車不喝酒。

INFO

心潮飯店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓(微風信義)

訂位專線：(02)2723-9976

(中時電子報)