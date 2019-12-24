目前效力於騎士的林書豪前隊友克拉克生，今天被交易至爵士，換來了天才後衛艾克薩，以及兩個未來二輪選秀權。

菲律賓裔美籍克拉克生是2014年選秀會二輪第46順位新人，當時被巫師選中，然後隨即送到湖人，而林書豪也在2014年7月前往洛杉磯，兩人當了一個球季的隊友。

2015年3月24日，湖人客場挑戰雷霆，克拉克生與林書豪同時先發上陣，創下NBA史上第一對亞裔美國人先發後衛的紀錄。

林書豪在湖人只待了一季就離開，克拉克生則是直到2018年2月8日才被交易至騎士，本季克拉克生打了29場比賽，場均14.6分、2.4籃板、2.4助攻。

艾克薩同為2014年選秀會菜鳥，當時是首輪第五順位選秀，爵士備受期待，可惜這些年受到傷病所擾，本季僅打11場比賽，場均2.2分、0.6助攻，完全無法和年薪千萬美元身價相符，因此，爵士決定忍痛放棄。

(中時 )