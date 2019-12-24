《模犯生》人氣新星茱蒂蒙瓊查容蘇因（Chutimon Chuengcharoensukying）在最新主演電影《就愛斷捨離》以新造型亮相。以九頭身和烏黑長髮展現超模氣勢的她，這次則為戲以耳下3公分的個性短髮亮相，飾演一位崇尚極簡風格的設計師小琴，並與《把哥哥退貨可以嗎》泰國男神影帝桑尼蘇莞門坦諾（Sunny Suwanmethanon）有一段揪心的往日戀情。

電影公司公布電影正式預告，由茱蒂蒙飾演的小琴為了改造房屋徹底執行斷捨離，一口氣把沒用的東西通通清出，卻在過程中翻出了前男友的相機，她抱著忐忑不安的心情與當年被她拋下的前男友見面，美好的回憶和心痛的感覺一一浮現。茱蒂蒙說：「我和小琴截然不同，她可以狠心地丟東西，而我是從小到大朋友寫的生日卡片都會留的人，因此我花了很多時間認識這個角色。」

泰國男神影帝桑尼蘇莞門坦諾在片中有一段揪心的往日戀情。（CATCHPLAY提供）

電影《就愛斷捨離》由泰國新生代鬼才導演納瓦波坦榮瓜塔納利（Nawapol Thamrongrattanarit）編導，導演善於用清新的風格和不落俗套的敘事，訴說時下年輕世代的故事，其作品《戀愛疹療中》、《明天，最後一天》等皆以獨特的視角廣受好評。這次在《就愛斷捨離》中，則透過近年來風靡全球的「斷捨離」整理術，探討人與人之間的回憶及感情，提出「東西說丟就丟，但回憶丟得掉嗎？」的反思，新穎的題材再創話題及共鳴，更入選鹿特丹影展。導演說：「我覺得整理房間是一件很有趣的事情，就像坐上時光機，透過物品回想起過去的人事物，重新造訪回憶的當下。」

《就愛斷捨離》描述設計師小琴（茱蒂蒙瓊查容蘇因 飾）想把家改造成極簡風，把不再讓她怦然心動的東西通通丟棄。整理過程中她找到很多紀念品，其中前男友（桑尼蘇莞門坦諾 飾）送的相機勾起了她的複雜情緒。抱著不告而別的愧疚多年，小琴發現她始終無法釋懷自己的自私，於是她決定鼓起勇氣歸還前男友相機，以及他們的美好回憶。該片明年2月14日在台上映。

(中時 )