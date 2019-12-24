2020元旦即將來臨，有多項新制上路，其中攸關民眾荷包的交通新制，將啟動高科技執法，包括超速、違規通行、行駛路肩等都將開罰，嚴重超速者可處新臺幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，用路人不想挨罰得特別注意，才能看緊荷包。

1. 台北辛亥隧道區間測速 市民高架抓路肩和大貨車

台北市辛亥隧道、市民大道高架路段元旦起啟用高科技執法系統，辛亥隧道平均時速超過60就會開罰。市民高架則利用動態攝影自動告發違規通行的大型貨車及行駛路肩等車輛，超速可處新臺幣1200元以上，2400元以下罰鍰；嚴重超速可處新臺幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

2. 機車駕訓班補助1300元

機車駕訓補助元旦起將擴大辦理，補助從1000元提高到1300元，名額也增加到8000名，等於每人僅需負擔1500到2400元即可完訓。

3. 快速公路拖救費率統一 基本費1500元起跳

交通部公路總局訂定小型車及大型車拖救收費基準，小型車拖救里程在10公里以內，收基本費1500元，超出10公里里程，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2625元至6825元基本費，超出10公里里程，每公里加收55至85元。

4. 「超跑條款」上路 拖救費最高21500元

交通部高公局根據底盤高度與新車價值，明定拖救基本費率表，底盤高度低於10公分，且新車價值超過2千萬者，拖救費用最高2萬元。

5. 台鐵商務專車恢復收取專車費

台鐵局客運票價規定，申請專車除按車種計算票價外，還需另外收取專車費，每公里加收96元，過去為鼓勵民眾申請商務專車，2004年8月起免收專車費，考量近期台鐵大舉改造商務專車，明年1月起恢復收取專車費用。

6. 實施地震震度分級制度

氣象局修正分級制度，明年元旦起震度從8級改為10級，細分出5強、5弱及6強、6弱，5強以上等級地震須做好緊急應變準備。

7. 基本工資調高

基本工資元旦起，月薪由2萬3100元調整為2萬3800元，時薪由150元調為158元。「勞工保險投保薪資分級表」也配合調整，將第一級2萬3100元以下，修正為2萬3800元以下，勞保基金每年則可新增25億元收入。

8. 儲蓄險保費調漲

受到準備金利率調降影響，儲蓄險保費也會全面調漲。根據金管會公布，新台幣、美元及人民幣保單各年期均調降1碼；澳幣保單降2碼；歐元保單逾6年期降1碼。

9. 住宅火險加量不加價

住宅火險保障增加3大項目，包括納入颱風洪水補償、增加搬遷費等補助金，且新舊保單都可受惠。

10. 百貨公司內用禁供免洗餐具

百貨公司、購物中心及量販店業內不得使用免洗餐具。百貨業及購物中心，包括台北、新北、台南、桃園、花蓮、宜蘭、台東及澎湖等8縣市同步1月1日實施，高雄3月1日施行。

11. 禁用巴拉刈

為降低農藥使用風險，農委會自102年起陸續禁用30種農藥產品，其中「24%巴拉刈溶液」109年2月起禁止販售及使用，目前全球有77個國家禁限用。

12. 開放83年次後役男可服研發役

明年開放2000個名額，供83年次以後，具碩士以上學歷役男，於半導體，資訊、國防等22大產業，申請服研發替代役，以協助產業研發所需人力。

(中時電子報)