針對韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲，日前助選站台時指稱即將修法「吃毒品無罪一事，法務部24日大動作舉行記者會提出澄清，常務次長張斗輝表示，對於持有新興毒品，修法擴大了4倍入刑範圍，持有、施用三、四級毒品，也要接受罰鍰及講習的處罰，絕對沒有「吃毒品無罪」，民眾不要任意轉任不實消息，以免觸法。

李明哲是日前替參選立委的雲林縣副縣長謝淑亞站台時，除了為自己的姊夫韓國瑜及謝淑亞拉抬聲勢，並表示即通過的修法「吃毒品無罪」，是不公理的法案，需要足夠的力量及立委席次抵抗這種不公理的法案。

李明哲發言的影片在Youtube傳播，法務部恐民眾誤信、誤傳，特別舉行記者會澄清。張斗輝表示，對於無法當理由持有、吸食三、四級毒品，依《毒品危害防制條例》第11條之1，處1到5萬元的罰，另外須接受4到8小時的毒品危害講習，即使持有第三、四級毒品的數量低於入刑標準，還是要接受罰鍰及講習的處罰，沒有免罰的情形。

此外，張斗輝說，今年12月17日立法院三讀通過的《毒品危害防制條例》修法，就加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒的刑度及擴大沒收、徹底剝奪毒販的不法所得。

同時，對於新興毒品的散播，修法也將處罰持有第三、四級毒品的入刑標準，由原持有20公克以上降為5公克以上，就處以刑罰，擴大了4倍入刑範圍，以遏止新興毒品的流通散播。

張斗輝強調，部分民代在修法前傳述的「吃毒品無罪」言論，與事實完全不符，民眾不要任意轉傳，以免觸法。

(中時 )