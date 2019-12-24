POS廠伍豐（8076）今年營收下滑、但獲利反向成長，23日法說會對明年營運釋出樂觀展望，預期本業POS需求可望回升、轉投資俄羅斯賭場「水晶虎宮殿」獲利成長可期。在利多消息激勵下，伍豐今日股價放量勁揚，最高上漲3.95％至38.2元，站上1個月波段高點。

截至11點50分，伍豐維持近3％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。成交量已突破2500張，較昨日812張跳增逾2.11倍。不過，三大法人近期偏空操作，上周賣超伍豐110張，昨日續賣超89張。

伍豐2019年11月自結合併營收28.43億元，年減18.21％。不過，前三季毛利率、營益率分升至30.97％、9.89％，分創近11年、近3年同期高點。配合業外轉虧為盈，歸屬母公司稅後淨利2.45億元，年增達20.34％，每股盈餘0.96元，雙創近5年同期高點。

伍豐董事長徐明哲表示，由於最大彩票機客戶調整全球營運策略，對開發中國家接單投標量減少，整體需求量下滑、加上去年比較基期較高，導致伍豐今年營收下滑。該客戶去年對伍豐營收貢獻約25％，今年則降至15％，影響營收成長動能。

不過，伍豐今年針對端點運算及智聯網（AIoT）應用，打造新物聯網（IoT）系列產品，帶動毛利率提升。配合轉投資俄羅斯海參崴賭場「水晶虎宮殿」營運持續成長，前三季認列收益跳增2.96倍，業外收益顯著跳增帶動整體獲利仍顯著成長。

伍豐透過持股25％的合資公司東雋（Oriental Regent），參與俄羅斯海參崴賭場「水晶虎宮殿」經營。伍豐表示，東雋前三季營收5100萬美元，年增21％，主要來自貴賓廳及博弈機台收入成長，調整後稅後淨利1400萬美元，年增達1.33倍。

展望本業後市，徐明哲表示，彩票機客戶預計明年針對主要市場投標，將有助帶動POS機需求回升。同時，公司近年進行產品調整、打造新產品，搶攻產品加值服務商機，致力從傳統硬體轉型為解決方案供應商，預期效益可望自明年顯現，同步增添成長動能。

轉投資賭場方面，伍豐指出，「水晶虎宮殿」今年前三季VIP業務營收未達3成。在澳洲知名VIP廳營運商太陽城（Suncity）接手後，目前正改裝VIP廳、將增加30張VIP桌，預期明年2月開始營運，可望帶入更多VIP客戶、對賭場營運挹注強勁成長動能。

同時，「水晶虎宮殿」第二期建設亦預計明年正式動工，包括興建室內水上休閒設施、購物中心及餐廳，並有更大的賭廳面積及客房，客房數將由原先的121間再增加350間。伍豐表示，二期投資規模預計將高於首期，但實際投資金額需待東雋董事會通過才能公布。

(時報資訊)