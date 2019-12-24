大陸國家發改委經濟研究所形勢室主任杜飛輪預測，大陸今年潛在經濟增長率會保持在6.2％，明年則預計為6％左右。杜飛輪看好大陸經濟發展的基本面，並稱這個基本面的改善是來自於供給結構的升級、消費的增長、產業質量體系的提高以及城鎮化的提質，從中長期的角度看，大陸經濟增長既有五大機遇，也有三大挑戰。

陸媒《第一財經》報導，杜飛輪表示，大陸經濟長期穩中向好的趨勢沒有改變，經濟基本面也不會因短期經貿摩擦而切斷，所以不需要那麼悲觀。他補充，這個基本面的改善是來自於供給結構的升級、消費的增長、產業質量體系的提高以及城鎮化的提質，從中長期的角度綜合來看，大陸經濟增長既有五大機遇，也有三大挑戰。

其中，五大機遇分別是新一輪科技革命和產業革命帶來的歷史性機遇、參與全球經濟治理體系變革的新機遇、需求結構升級帶來的新機遇，加快綠色發展的新機遇、和總體上仍處於和平發展的外部環境。

三大挑戰則分別是國際經濟經貿規則變化帶來的挑戰、跨越中等收入陷阱的挑戰，以及防範化解財政金融領域風險與次生風險的挑戰。

(中時 )