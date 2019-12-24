聯電(2303)在先前收購12吋晶圓代工廠三重富士通半導體（MIFS）的3萬多片產能挹注，本季營收可望創單季新高紀錄；投信連續八天買超聯電共計18622張，聯電股價在16.5元之上，呈現強勢整理的格局。

聯電11月營收138.91億元，月減4.76%、但年增20.23%，寫下歷年第三高紀錄。據公司預測，今年第4季晶圓出貨量估季增10%，以美元計平均銷售單價(ASP)估持平，毛利率估約15%，整體產能利用率接近90%；以聯電10月及11月營收表現來看，法人預估第4季合併營收將季增約10%，季度營收將突破410億元並創下歷史新高，明年第一季接單仍強，且8吋及12吋產能利用率均維持滿載，但因工作天數減少致營收將較第四季下滑5%以內，整體營運可說是淡季不淡。

另外，一家亞系外資先前指出，聯電為三星代工訂單包括面板廠京東方和天馬的影像感測器與OLED面板驅動IC，有望成為聯電2020年營收成長主要動能，加上聯電位於中國廈門的12吋晶圓廠出貨放量，有助提升獲利，看好業績明後年持續成長，並將2020年、2021年每股盈餘預估值調高12%、27%，重申聯電「優於大盤」投資評等，目標價從17.8元上修到20元。

(時報資訊)