中日韓第七次商務峰會在四川成都召開。韓國總統文在寅、中國國務院總理李克強和日本首相安倍晉三出席會議，三方簽署聯合聲明，就支持在自由貿易和經濟一體化領域的合作，深化新產業合作達成共識。

新華社報導，李克強發表講話時還引用中國名著「三國演義」，強調中日韓要汲取書中顯示的智慧與誠信。

李克強稱，「我們並不想利用『三國演義』裡面有些你爭我鬥、爾虞我詐的辦法。但是『三國演義』所顯示的智慧、顯示的誠信，這是我們願意共同吸納」。他指出，「三國演義」所說的是中國內部紛爭，而不是目前中日韓三國關係。冬至已過，春天即將來臨，期望中日韓三國打造更加厚實的合作基礎，共同面對挑戰。

綜合外媒報導，大韓商會會長朴容晚表示，今年迎來中日韓三國合作機制啟動20周年，在地緣政治矛盾和貿易保護主義抬頭的背景下，峰會有望修復區域內合作關係，並推動解決全球性事務。同時，為合作建立制度性框架達成廣泛共識，希望三國財經界人士共同努力推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）盡快生效。

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