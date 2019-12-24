中國國務院總理李克強24日在四川成都出席第七屆中日韓工商峰會時表示，前不久，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15個成員國在泰國曼谷總體結束了談判。這標誌著世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區建設取得重大突破，將對世界多邊貿易體制形成有力支持和有益補充，為不同發展階段、不同制度體制的國家間建立互利共贏的自貿安排樹立良好示範，也將為地區國家共同應對世界經濟下行壓力注入動力。

新華社報導，李克強強調，中日韓是談判的堅定支持者，也將是直接受益者，應當保持合作勢頭，推動有關各方確保2020年正式簽署協定。

李克強表示，中方願與韓、日共同努力，推動中日韓自貿區談判儘快取得實質性進展，進一步提升三國之間貿易和投資自由化便利化水準，使三國經貿合作在更高水準上實現新的突破。這將是中日韓作為世界貿易大國，以實際行動堅定維護多邊主義和自由貿易，也將為三國攜手應對全球經濟下行風險、實現經濟穩定增長、加快區域經濟一體化進程注入新的活力。

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