敏盛醫療體系繼4年前捐贈1.5億元給台灣大學後，今(24)日宣布，將再捐贈興建台大護理系校舍，該大樓預計五年內完工，並將以「敏盛護理健康大樓」命名啟用。

敏盛醫療體系今日是由總裁楊敏盛、執行長楊弘仁與台灣大學校長管中閔、副校長張上淳共同簽署捐贈，該護理系校舍所有興建費用將由敏盛支付。

此外，雙方並同意進行醫學/護理領域之產學合作計劃，為台灣醫學及護理人才之培育盡一份心力外，亦期待提升台灣醫學及護理學界、研究人才與產業界之創新能量。

護理系校舍預計新建大樓位置坐落於台大城中校區，基地面積約2萬3千平方公尺，基地南臨徐州路、東接紹興南路、北側為女四舍、西側為公共衛生大樓。興建範圍內允建建築面積為424坪、允建容積樓地板面積為2,545坪，並依需求興建地上七至八層教學研究空間，地下層則為地下二至三層停車空間；建置過程由校方依公家機構行政程序進行資產點交、認列、對外公告等作業。

楊敏盛表示，醫師及護理師是攸關全民健康福址的專業人士，需要投注更多的支持與資源。尤其近年來醫病關係不佳，醫護人員的價值被貶抑，尤其護理人員大量流失，造成護士荒，亦洐生醫院減床以致影響醫療品質等問題。

敏盛在四年前即已捐贈1.5億元給台灣大學，除了回饋母校臺灣大學、臺大醫學院和臺大醫院外，本次會再選擇捐贈護理系校舍，更是對護理人員專業的尊重與支持，也希冀吸引更多優秀青年投入醫療護理的領域。

楊敏盛三個兒女皆是台大畢業生，他自己是台大醫學系1966年畢業的校友，而楊弘仁也是畢業台大醫學系。為回饋及報答母校對一家人的栽培，在2015年7月與台大前校長楊泮池簽約捐贈新台幣1.5億元，包括修建醫學校區的護理系館以及整修校總區的第一學生活動中心-怡仁堂，該工程已於2016年底完成並已啟用。

(工商 )