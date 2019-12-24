游錫堃送上「必勝達摩」祝林宜瑾「必勝不倒翁」。（曹婷婷攝）

國民黨林燕祝今早在永康區國小發送文宣品。（曹婷婷攝）

台南第四選區藍綠激鬥，前行政院長游錫堃上午到第四選區陪同民進黨候選人林宜瑾車隊遊行向選民拜票，下午副總統候選人賴清德接著陪掃街拜票。游錫堃呼籲，雖然黨內有不同的聲音，甚至有些人對他也有意見，但現在是保台選戰重要時刻，大家應揚棄成見，團結一致對外打贏這次選戰。林宜瑾疾呼，永康新市新化是新選區，也是國共聯軍傾力搶攻地方，民進黨一定要團結。

游錫堃今早陪同林宜瑾車隊掃街，送上「必勝達摩」祝林宜瑾「必勝不倒翁」，並呼籲台灣人一定要團結，過去黨內難免有不同意見，但面對台灣主權的關鍵一戰，台南要團結求勝，一席都不能讓國民黨拿走。他以香港為例表示，香港這一代這麼悲慘，就是上一代沒做好守護香港的工作，我們一定要做好守護台灣的工作，下一代才不會重蹈香港覆轍。

游錫堃呼籲台灣人拒絕一個中國、國共一家親的候選人，要用選票下架支持一國兩制的國民黨，用選票下架密訪中聯辦的韓國瑜、主張和平協議的吳敦義、在中國教解放軍打仗的吳斯懷，唯有將他們下架，台灣才有幸福生活。他說，中共壓迫人民、壓迫宗教信仰，香港6個月來抓6000人，新疆情況更嚴峻，已監禁100多萬少數民族，中共也粗暴拆除6000多間土地公廟、搗毀基督教教堂破壞十字架以及法輪功遭迫害，在中共統治下，人權及信仰全無保障。

此外，中國的成功企業家，包含阿里巴巴馬雲、騰訊馬化騰及聯想集團柳傳志，也相繼被退休、被卸任。在中共統治下「國進民退」，財產不是你的，會賺錢也沒用，這種生活不適合台灣人。

林宜瑾呼籲，永康新市新化是新選區，也是國共聯軍傾力搶攻的地方，游前院長來到這邊就是要強調民進黨一定要團結，絕不能掉以輕心，一定要站出來投票。

林宜瑾表示，中國國民黨和中國共產黨聯合支持一個中國框架，林燕祝連年去中國拜會中共統戰部官員，接受什麼指示？交換什麼情資？林燕祝始終不願清楚說明，只是心虛打烏賊戰混淆視聽，這樣的候選人，正是國共聯合支持的紅黑金代表。

林燕祝面對對手抹黑抹紅說法，強調自己腳踏實地，為民服務才是民意代表的工作，放風聲、抹紅抹黑不是永康、新化、新市民眾所期待。民進黨派系林立，黨內殺得刀刀見骨，為了謀取政治利益，正國會都能和新潮流合作了，「一邊一國的朋友要加油，因為已經被丟包了。」

她反問，民進黨提反滲透法？賴清德說反共不反中？界限和標準根本沒有訂出來，一切都是民進黨說了算，也三問林宜瑾，「如果沒有民進黨，林宜瑾還剩下什麼？如果沒有新潮流？林宜瑾還剩下什麼？如果沒有賴清德，林宜瑾還剩下什麼？」

(中時 )