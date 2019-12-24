國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅上午舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，踢爆民進黨中央黨部與南風整合行銷公司簽約養網軍，每半個月由南風公司向民進黨中央回報成果，且拿到勞動部、台電等標案 。

邱毅在今早記者會也展示9張「民進黨中央黨部新媒體服務方案」的封面，日期分別是去年4月16日至8月6日，每半個月一份報告，包括 2018/04/16、2018/04/30、2018/05/14、2018/05/28、2018/06/11、 2018/06/25、2018/07/09、2018/07/23、2018/08/06。

邱毅說，根據合約書內容，南風自去年4月起，每半個月就向民進黨中央專案報告進度及暗黑網軍運作，「所有壞事都在手上這疊專案報告書內，幹過的壞事可多了! 」整個暗黑網軍運作過程內，目前已見到前大阪辦事蘇啟誠在網軍肆虐中失去寶貴生命，大家同聲惋惜也痛恨網路霸凌，還因此推出了反網路霸凌專法。但除了蘇以外，還有許多的壞事，國民黨、民眾黨、民進黨哪些人是被民進黨中央鎖定要網路攻擊的對象？往後將再一一揭發。

邱毅強調，除了楊蕙如上線就是綠委黃國書的公費助理教湯文馨，湯也是洪耀福、黃重諺的人之外，他也拿到南風行銷整合公司向勞動部、台電拿到的標案，證實有民進黨中央指揮策動規劃的網軍系統，金流與資金來源少部分民進黨提供，大部分因其身分背書，可在若干政府部會及國營企業、地方政府取得資金，以致網軍的糧草不虞匱乏。

張顯耀則說，idcc已被找到就是湯文馨，第一個證據是透過南風公司與新聞輿情部陳泳璋簽約拿到了簽約書。第二個證據是郵件信箱內容，如何簽約。第三個證據是南風公司每半個月所提供的工作報告。三份文件證明民進黨中央直接指揮、操作，透過南風公司idcc楊蕙如，利用國會辦公室不做立委問政或選服，而是做利用網軍操作輿論帶風向。

他說，民進黨中央用黑暗網軍製造假輿論假新聞攻擊對手，請民進黨中央出面說明與楊蕙如關係，向社會大眾公開道歉；楊蕙至今是不是民進黨在包庇、隱藏要到明年1月11日投完票才出現？邱毅呼籲關心此案的所有民眾一起搜尋楊蕙如。至於操作的人士、當時的秘書長洪耀福，現在是蔡英文總部操盤手之一，應出來說明清楚與湯文馨與楊蕙如的關係。

張顯耀也說，南風公司在簽約期間拿到台電、勞動部等政府標案，有這麼多的部會、國營事業作民進黨中央圍事團，拿到政府標案利用公帑培養黑暗網軍，執政成果如此不堪，請民進黨中央出來說明；難怪外交部長吳釗燮不敢讓國民黨拜訪，因為心虛，民進黨中央果如大家所認為是真正在操作網軍。

(中時電子報)